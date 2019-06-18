LG Electronics (LG), geçtiğimiz haftalardan başlayarak Güney Kore'de 88 inçlik setin ön siparişlerini alarak dünyanın ilk 8K OLED TV'sinin satışına başladığını duyurdu. Kuzey Amerika ve Avrupa'da ise satışlar yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak. LG'nin bugüne kadar ürettiği en büyük OLED TV olan 88Z9 8K OLED TV, ses ve görüntüde iddiasını ortaya koyuyor. LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı Brian Kwon, dünyanın ilk ve en büyük 8K OLED TV'si ile premium TV piyasasında her geçen gün büyüdüklerini belirterek, "LG, OLED'i pazara sunarak öncü bir marka oldu. Ev eğlence sistemlerinde sınırları genişleten sanat eseri üstün ekran teknolojilerini sunmaya devam edeceğiz" dedi.
- Teknoloji
- 18.06.2019
- Gazete
LG dünyanın ilk 8K OLED TV'sinin satışına başladığını duyurdu
LG Electronics (LG), geçtiğimiz haftalardan başlayarak Güney Kore'de 88 inçlik setin ön siparişlerini alarak dünyanın ilk 8K OLED TV'sinin satışına başladığını duyurdu.
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