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dünyanın ilk 8K 'sinin satışına başladığını duyurdu

Electronics (LG), geçtiğimiz haftalardan başlayarak 'de 88 inçlik setin ön siparişlerini alarak dünyanın ilk 8K 'sinin satışına başladığını duyurdu.

İlklerın televizyonu satışta
LG Electronics (), geçtiğimiz haftalardan başlayarak 'de 88 inçlik setin ön siparişlerini alarak dünyanın ilk 8K 'sinin satışına başladığını duyurdu. ve Avrupa'da ise satışlar yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak. LG'nin bugüne kadar ürettiği en büyük OLED TV olan 88Z9 8K OLED TV, ses ve görüntüde iddiasını ortaya koyuyor. LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı Brian Kwon, dünyanın ilk ve en büyük 8K OLED TV'si ile premium TV piyasasında her geçen gün büyüdüklerini belirterek, "LG, OLED'i pazara sunarak öncü bir marka oldu. Ev eğlence sistemlerinde sınırları genişleten sanat eseri üstün ekran teknolojilerini sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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