Philips'in yeni kablosuz süpürgesi SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile hızlı hareket edebiliyor. Akıllı dijital ekranında hız ve pil kullanımı göstergesinin yanı sıra filtrenin temizlenme zamanı geldiğinde sizi haberdar ediyor. SpeedPro Max'in LED başlığı sayesinde toz, kedi-köpek tüyü, saç ve kırıntıları kolayca fark edip süpürmek mümkün oluyor. 25V Li-Ion pillerle tek bir şarjla eco modunda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve turbo modda 21 dakika kullanım süresi sunuyor.