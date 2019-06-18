Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 18.06.2019 22:44
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 22:44

Hangi telefonları güncellemesi alacak? İşte o cihazlar...

Google ve ABD ile bir süredir sorun yaşayan Çinli teknoloji şirketi son olarak kendi işletim sistemi üzerine yoğunlaşmıştı. Huawei bir taraftan da Google ile bağları koparmadı. Q sürümü için gün saymaya başladı. Peki, hangi Huawei telefonları Android güncellemesi alacak? İşte o cihazlar...

Android güncellemesi alacak Huawei cihazları hangileri?

Huawei ve Google arasında yaşanan gerginlikten sonra ipler kopma noktasına gelmişti. Huawei ise yeni bir işletim sistemi için harekete geçmişti. ABD'nin Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Huawei, İtalyan haber kaynağı HDBlog'a göre bazı Huawei cihazlarına Android Q güncellemesi dağıtacak.

HANGİ TELEFONLARA ANDROİD GÜNCELLEMESİ GELECEK?

- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriHangi Huawei telefonları Android güncellemesi alacak? İşte o cihazlar...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri