Whatsapp her geçen gün yeni özellikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Milyarlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir özellik daha gün yüzüne çıktı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın yeni özelliği oldukça konuşulacak. Whatsapp ile mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşabilirsiniz. WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz. İşte Whatsapp'ın yeni güncellemesi özelliği