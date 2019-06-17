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  • 17.06.2019 18:01
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 18:01

o özelliği IOS ile milyonları sevindirdi Whatsapp'ın yeni si özelliği nedir?

'ın yeni si özelliği nedir? Whatsapp o özelliği IOS ile milyonları sevindirdi. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak bir güncelleme ile gündemde. devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması pek çok kullanıcısını yakından ilgilendiren bir yenilik ile yeniden gündeme oturdu. Android sürümüne gelecek güncelleme kullanıcıların yanlış kişiye fotoğraf göndermesinin önüne geçecek.

Whatsapp her geçen gün yeni özellikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Milyarlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir özellik daha gün yüzüne çıktı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın yeni özelliği oldukça konuşulacak. Whatsapp ile mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşabilirsiniz. WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz. İşte Whatsapp'ın yeni güncellemesi özelliği

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