PlayStation 5'in çıkış tarihi oyun meraklıları tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. PlayStation 5'le birlikte gelecek özelliklerde merak konusu. Peki, PlayStation (PS) 5 ne zaman çıkacak? PS 5 özellikleri nasıl olacak? İşte son detaylar...
PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından konu hakkında bir açıklamada yapılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.