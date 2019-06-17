PlayStation 5'in çıkış tarihi oyun meraklıları tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. PlayStation 5'le birlikte gelecek özelliklerde merak konusu. Peki, PlayStation (PS) 5 ne zaman çıkacak? PS 5 özellikleri nasıl olacak? İşte son detaylar...

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından konu hakkında bir açıklamada yapılmadı.