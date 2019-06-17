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  • 17.06.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 20:31

PlayStation (PS) 5 ne zaman çıkacak? nasıl olacak?

PlayStation oyun konsolunun yeni versiyonunun ne zaman çıkacağı oyun meraklıları tarafından araştırılıyor. "?" sorusu bu nedenle merak ediliyor. Sony'nin sistem mühendisi Mark Cerny, ile ilgili bazı bilgileri verdiği röportajda paylaştı. Peki, PS 5'te yer alacak özellikler neler olacak?

PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

PlayStation 5'in çıkış tarihi oyun meraklıları tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. PlayStation 5'le birlikte gelecek özelliklerde merak konusu. Peki, PlayStation (PS) 5 ne zaman çıkacak? PS 5 özellikleri nasıl olacak? İşte son detaylar...

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı henüz belli olmadı. Sony tarafından konu hakkında bir açıklamada yapılmadı.

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