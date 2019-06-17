Apple'ın iPhone ve iPad'lerde kullandığı Lightning konektöründen vazgeçmeye hazırlandığı konuşuluyor. Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni model iPhone'larda artık Lightning girişi değil, USB-C girişi olacak. iPhone'lar bu özellikle Android cihazlarla da uyumlu bir hale gelecek.

iOS 13'TEKİ YENİ ÖZELLİKLER NELER?

ABD merkezli teknoloji devi Apple WWDC 2019 kapsamında iOS 13'ü tanıttı. iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık mod nihayet kullanıma sunuldu. İşte Apple cihazlarına gelecek yeni özellikler...