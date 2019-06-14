Apple iOS 13 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca Apple kullanıcısı iOS 13'ü merakla beklemeye başladı. Ayrıca iOS 13'te 'Apple ile giriş yap' özelliği de yer alıyor. İnternet sitelerine ve uygulamalara, Facebook, Twitter veya Google ile giriş yapma seçenekleri sunuluyor. Peki, iOS 13 yeni özellikleri neler ve hangi cihazlara gelecek? İşte iOS 13'teki o yeni özellikler...
İOS 13'TEKİ YENİ ÖZELLİKLER NELER?
ABD merkezli teknoloji devi Apple WWDC 2019 kapsamında iOS 13'ü tanıttı. iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık mod nihayet kullanıma sunuldu. İşte Apple cihazlarına gelecek yeni özellikler...
İOS 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmadığı taktirde en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor.
KARANLIK MOD GELİYOR
Karanlık mod iOS 13 ile iPhone, iPad ve iPod Touch'a geldi. Söz konusu özellik bu cihazlardaki tüm uygulamaları destekleyecek.
SOKAK GÖRÜNÜMÜ YENİLENDİ
iOS 13 kapsamında öne çıkan bir başka özellik ise Apple'ın haritalar uygulaması oldu. Apple Haritalar sokak görünümü ile yenilendi.
FACE ID HIZLANIYOR
San Jose'de yapılan lansmanda yapılan açıklamaya göre, iOS 13 ile birlikte Face ID yüzde 30 daha hızlı hale getirildi.
PORTRE FOTOĞRAFLARI KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE DÜZENLENECEK
Yapılan iyileştirmeler sayesinde Apple artık iPhone kullanıcılarına portre fotoğraflarını daha kapsamlı bir şekilde düzenlemeye imkan tanıyor.
KABLOSUZ KULAKLIĞA GELECEK ÖZELLİK NE?
iOS 13 ile gelen bir başka yenilik ise şirketin kablosuz kulaklığına geldi. Apple kullanıcıları AirPods kullanırken akıllı asistan Siri gelen mesajları okuyabiliyor ve kulaklık üzerinden yanıtlamaya izin veriyor.
İOS 13 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TELEFONLAR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
İOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK TELEFONLAR
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek.
iPhone 6
iPhone 5S
iPhone SE
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