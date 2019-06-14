Teknoloji devi Google, Google Aramalar kısmına getireceği özellikle kullanıcılarını rahatlatacak. Kullanıcıların Karanlık Mod'a olan ilgisinin artmasıyla birlikte teknoloji devlerinin popüler özellik üzerinde çalışmaları arttırdığı herkes tarafından biliniyor.
Google'dan kullanıcılara müjde! Merakla beklenen o özellik geliyor
Google, Android cihazlarda bulunan Google Aramalar uygulamasına Karanlık Mod'u ekleyeceğini açıkladı. Karanlık Mod kullanıcılar tarafından hem göz sağlıkları açısından hem de batarya ömrü açısından büyük ilgi görüyor. Peki, Google Aramalar bölümüne başka ne gibi yenilikler gelecek? İşte o özellikler...
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