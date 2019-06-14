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  • 15.06.2019 00:04
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 00:04

'dan kullanıcılara müjde! Merakla beklenen o özellik geliyor

, Android cihazlarda bulunan Google Aramalar uygulamasına 'u ekleyeceğini açıkladı. Karanlık Mod kullanıcılar tarafından hem göz sağlıkları açısından hem de batarya ömrü açısından büyük ilgi görüyor. Peki, Google Aramalar bölümüne başka ne gibi yenilikler gelecek? İşte o özellikler...

Google'a merakla beklenen o özellik geliyor

Teknoloji devi Google, Google Aramalar kısmına getireceği özellikle kullanıcılarını rahatlatacak. Kullanıcıların Karanlık Mod'a olan ilgisinin artmasıyla birlikte teknoloji devlerinin popüler özellik üzerinde çalışmaları arttırdığı herkes tarafından biliniyor.

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