2019 Haziran ayı 1500 TL altı akıllı telefonlar hangileri? İşte en ucuz cep telefonları Alcatel, Samsung, Huawei, Xiaomi. En ucuz akıllı telefonlar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor. ÖTV zammı sonrası ise en ucuz cep telefonları revaçta. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. 2019 yılında alınan kararla özel tüketim vergisi yüzde 25 artış gösterdi. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik