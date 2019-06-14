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  • 14.06.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 13:15

ayı işte hangileri? , , , ...

En ucuz akıllı telefonlar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediliyor. Yeni yapılan düzenleme ile 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. Fiyatı 1500TL altında olan cep telefonlarına oranı yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. Peki ÖTV zamları ile birlikte cep telefonu fiyatları nasıl etkilendi? İşte 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar ve markaları. Teknolojinin hızına yetişmek pek de mümkün değil. Her yıl bir çok yeni akıllı telefon duyurulup, satışa çıkartılıyor. Bu bağlamda bu sene teknoloji harikası gözüyle baktığınız bir model, sonraki sene eskimiş, vasat bir telefona dönüşebiliyor.

2019 Haziran ayı 1500 TL altı akıllı telefonlar hangileri? İşte en ucuz cep telefonları Alcatel, Samsung, Huawei, Xiaomi. En ucuz akıllı telefonlar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor. ÖTV zammı sonrası ise en ucuz cep telefonları revaçta. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. 2019 yılında alınan kararla özel tüketim vergisi yüzde 25 artış gösterdi. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik

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HaberlerTeknoloji Haberleri2019 Haziran ayı işte en ucuz cep telefonları 1500 TL'den düşük telefonlar hangileri? Alcatel, Samsung, Huawei, Xiaomi...
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