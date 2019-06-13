Instagram'da son saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı uygulamada "Akış yenilenemiyor" problemiyle karşı karşıya kalıyor. Instagram'da erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar Instagram'da çeşitli erişim sorunları yaşamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram, WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

Şimdi Instagram yetkililerinden konuya ilişkin açıklama bekleniyor.