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  • 14.06.2019 00:40
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 01:06

Son dakika: mü? Instagram'da akış yenileme problemi yaşanıyor! (14 Haziran)

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da kullanıcılar çeşitli erişim problemleri yaşıyor. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında akış yenilenemiyor. Şimdi birçok kişi internette " mü?" sorusuna yanıt arıyor.

Instagram kullanıcılarına şok!

Instagram'da son saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı uygulamada "Akış yenilenemiyor" problemiyle karşı karşıya kalıyor. Instagram'da erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar Instagram'da çeşitli erişim sorunları yaşamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram, WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

Şimdi Instagram yetkililerinden konuya ilişkin açıklama bekleniyor.

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