Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 14.06.2019 01:32
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 02:21

Instagram neden açılmıyor? Instagram hatası ne zaman düzelecek?

Bir saattir Instagram'da kullanıcılar çeşitli erişim problemleri yaşamaya başladı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram uygulamasında akış yenilenemiyor. Şimdi birçok kişi internette "Instagram neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Instagram neden açılmıyor?

Instagram'da kullanıcıları uygulamada "Akış yenilenemedi" problemiyle karşı karşıya kaldı. Instagram'da erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram neden açılmıyor?" ve "Instagram ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'ın problemine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Ancak saat 02.00'den itibaren Instagram kullanıcılarının önemli bir kısmında sorun düzelmeye başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram neden açılmıyor? Instagram hatası ne zaman düzelecek?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri