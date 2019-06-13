Instagram neden açılmıyor? Instagram hatası ne zaman düzelecek?

Instagram'da kullanıcıları uygulamada "Akış yenilenemedi" problemiyle karşı karşıya kaldı. Instagram'da erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram neden açılmıyor?" ve "Instagram ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'ın problemine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Ancak saat 02.00'den itibaren Instagram kullanıcılarının önemli bir kısmında sorun düzelmeye başladı.
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