İnternetsiz WhatsApp ile kotanızdan internet harcamadan uygulamayı kullanmanız artık mümkün. İşte 5 basit adımda İnternetsiz WhatsApp kullanma yöntemini öğrenmek için haberimize bir göz atın diyoruz. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama yardımıyla yalnız ses kaydı değil, bununla beraber fotoğraf, video, ses kaydı, konum bildiri yapabiliyorsunuz. İnternetsiz WhatsApp iyi mi kullanılır? İnternetsiz WhatsApp cep telefonu ayarları nasıl yapılır?