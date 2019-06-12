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  • 12.06.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 01:25

İnternetsiz cep telefonu ayarı nasıl yapılır? ?

İnternetsiz ile kotanızdan internet harcamadan uygulamayı kullanmanız artık mümkün. İşte 5 basit adımda İnternetsiz WhatsApp kullanma yöntemini öğrenmek için haberimize bir göz atın diyoruz. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama yardımıyla yalnız ses kaydı değil, bununla beraber fotoğraf, video, ses kaydı, konum bildiri yapabiliyorsunuz. İnternetsiz WhatsApp iyi mi kullanılır? İnternetsiz WhatsApp cep telefonu ayarları nasıl yapılır?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu WhatsApp, yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı. Bilindiği gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Peki İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? İnternetsiz WhatsApp cep telefonu ayarları nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

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