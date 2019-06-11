Siber hırsızlardan korunmak için yapılması gerekenler

Dijital cihazlar evde ve işte olduğu kadar tatillerde de yanımızda. Bu nedenle bilgisayar ve mobil cihazların korunması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, güvenli kalabilmek için evden çıkmadan önce, tatilde ve tatilden döndükten sonra yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

GİTMEDEN HAZIRLANIN

Cihazlarınızda her zaman güncel ve lisanslı bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın.

Sisteminizde kullandığınız yazılımların güncellemelerini mutlaka yükleyin, böylece korunmanın öncelikli adımlarından birini yerine getirmiş olursunuz.

Verilerinizi mutlaka yedekleyin. Böylece bilgisayarınız ya da tabletiniz çalındığı veya kaybolduğu zaman, verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Şifrelerinizi harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturun. Hatta sadece sizin için anlamlı olacak kısa cümlelerden parolalar oluşturabilirsiniz.

USB aygıtları virüse karşı kontrol edin.

TATİLDE DİKKAT!

Cihazlarınızı güvenli yerde tutun ve mümkünse güvenlik kilidi kullanın.

Herkese açık Wi-Fi ağları kullanırken, bankacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi işlemlerden mümkünse uzak durun.

İnternet kafelerde, internet bankacılığı, e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri giriş bilgileriniz gibi bilgileri girmekten kaçının.

Normal mailinize gelen mesajların yönlendirilmek üzere ayarlandığı bir tatil hesabı açabilir, tatilde bu e-posta hesabınız ele geçirilse bile uğrayacağınız zararın sadece tatil süresi içinde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Cihazlarınızı çocuklarınız da kullanacaksa, ebeveyn kontrollü yazılımları edinin.

DÖNÜNCE BUNLARI YAPIN

Döndüğünüzde bilgisayarınızı, telefonunuzu, hafıza kartlarınızı, USB belleğinizi olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.

Tatil için açtığınız e-posta hesabına yönelik yönlendirmeyi iptal edin ve normal mailinize geri dönün.