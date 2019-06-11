iRobot'un yeni ürünü Roomba e5 piyasaya sunuldu. Kiri duvar kenarlarından temizlemeye yarayan köşe temizleme fırçası bulunan Roomba e5; evde akıllıca gezinen, mobilyaların altını ve çevresini özenle temizlemeyi sağlayan, saniyede 60'tan fazla karar veren akıllı sensörleriyle kullanıcılarının işini kolaylaştırıyor. Yıkanabilir toz haznesi ve evdeki kirin yoğun olduğu alanlarda daha güçlü çalışmayı sağlayan Dirt Detect kir sensörleri bulunan robot süpürge, temizlik bitiminde şarj ünitesine geri dönüyor ve şarj olmaya otomatik olarak başlıyor.