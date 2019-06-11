Logitech, yeni nesil açık ofis ortamında çalışanlar için, iş performansına odaklanan ilk taşınabilir kulaklığı Zone Wireless ve Zone Wireless Plus'ı geliştirdi. Kablosuz Zone Wireless Serisi, 15 saat konuşma ve müzik dinleme kapasitesine, 30 metrelik kullanım mesafesine sahip. Active Noise Cancelling özelliği bulunan mikrofonu olan Zone Wireless Serisi kulaklıklar, Qi kablosuz şarj imkanı sağlıyor. Kulaklıklar, Easy- Switch teknolojisiyle Bluetooth ve Bluetooth alıcı üzerinden kolayca akıllı telefona ve bilgisayara bağlanabiliyor.