Logitech, yeni nesil açık ofis ortamında çalışanlar için, iş performansına odaklanan ilk taşınabilir kulaklığı Zone Wireless ve Zone Wireless Plus'ı geliştirdi. Kablosuz Zone Wireless Serisi, 15 saat konuşma ve müzik dinleme kapasitesine, 30 metrelik kullanım mesafesine sahip. Active Noise Cancelling özelliği bulunan mikrofonu olan Zone Wireless Serisi kulaklıklar, Qi kablosuz şarj imkanı sağlıyor. Kulaklıklar, Easy- Switch teknolojisiyle Bluetooth ve Bluetooth alıcı üzerinden kolayca akıllı telefona ve bilgisayara bağlanabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.