WhatsApp'ın iki özelliği nedir? WhatsApp'ın yeni özelliği güncellemesi o işlem artık yapılamayacak. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp iki yeni özelliği ile yeniden gündeme geldi. Whatsapp'ın yeni özellikleri milyonlarca kullanıcının yüzlerini güldürdü. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatApp kullanıcıları artık bu özellikleri kullanabilecek. Bu arada WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.