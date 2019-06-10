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  • 11.06.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 09:18

'ın yeni özelliği güncellemesi milyonlar etkilendi yapılamayacak - WhatsApp'ın iki yeni özelliği nedir?

'ta herhangi bir yenilik tam sürüme eklenmeden önce, beta aşamasında test ediliyor. Bu hem hem de platformu için de geçerli. Şimdi ise WhatsApp'ın iOS sürümü güncelledi. WhatsApp, TestFlight programı aracılığıyla iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı ve uygulama sürümünü 2.19.60.26'ya yükseltti. Whatsapp ile mevcut telefonunuz bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

WhatsApp'ın iki özelliği nedir? WhatsApp'ın yeni özelliği güncellemesi o işlem artık yapılamayacak. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp iki yeni özelliği ile yeniden gündeme geldi. Whatsapp'ın yeni özellikleri milyonlarca kullanıcının yüzlerini güldürdü. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatApp kullanıcıları artık bu özellikleri kullanabilecek. Bu arada WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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