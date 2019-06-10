WhatsApp'ta herhangi bir yenilik tam sürüme eklenmeden önce, beta aşamasında test ediliyor. Bu hem Android hem de iOS platformu için de geçerli. Şimdi ise WhatsApp'ın iOS sürümü güncelledi. WhatsApp, TestFlight programı aracılığıyla iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı ve uygulama sürümünü 2.19.60.26'ya yükseltti. Whatsapp ile mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.