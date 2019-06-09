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  • 09.06.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 22:51

güncellemesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Merakla beklenen o özellik geliyor

Amerikalı teknoloji devi şu sıralar Çin'le yaşanan Huawei kriziyle gündemde. Birçok Apple kullanıcısının beklediği yakın zamanda firma tarafından tanıtılmıştı. Apple kullanıcıları "İOS 13'te hangi özelliklerin var olduğunu merak ediyor. Peki, İOS 13'te neler değişecek? İşte iOS 13 güncellemesine dair merak edilen son detaylar...

Apple kullanıcıları bir süredir gündemde olan iOS 13 ile gelecek özellikleri merak etmeye başladı. Apple, geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ün ön gösterimini gerçekleştirdi. Böylece merak edilen soruların önemli bir kısmı yanıt bulmuş oldu. İşte iOS 13'e dair detaylar...

İOS 13 İLE HANGİ YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR?

ABD merkezli teknoloji devi Apple WWDC 2019 kapsamında iOS 13'ü tanıttı. iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık mod nihayet kullanıma sunuldu.

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