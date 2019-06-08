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  • 08.06.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 11:37

’ta sevgilinize gelen mesajlar nasıl okunur? nedir? İşte

getirdiği güncellemeler ile milyonları etkilemeye devam ediyor. Whatsapp for Whatscan en çok dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer ile değil gelmeyen bir özellik ile gündemde. Zira WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan uygulamasından kaldırdı. Bu arada WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdaheale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. Peki nedir? Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabileceğiniz uygulama nasıl kullanılır?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp gündemden düşmüyor. WhatsApp için bayahı bir süredir beklenen özellik ortadan kayboldu. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer yeni özelliği ile değil gelmeyen bir özellik ile gündemde. Zira WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan Android uygulamasından kaldırdı. Bu arada Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Nisan ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'.

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