Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram'da erişim problemi mi yaşanıyor?

Bugün Instagram'da erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor. Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşanıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar Instagram'da çeşitli erişim sorunları yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

İlerleyen dakikalarda sorunla ilgili uygulamanın yetkililerinden bir açıklama yapılması bekleniyor. Bazı kullanıcılarda ise uygulama sorunsuz olarak çalışıyor.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.