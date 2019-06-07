Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan PUBG'ye gelen güncellemeler PUBG meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Oyunun yeni güncellemesiyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan PUBG'ye gelen güncellemeler PUBG meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Oyunun yeni güncellemesiyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
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