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  • 07.06.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 20:06

'ye güncelleme geliyor! lerle birlikte dengeler değişecek

Dönemin en popüler oyunlarından olan 'nin haritasıyla ilgili güncellemelerin geleceği konuşulmaya başlandı. PUBG’nin haritası Erangel'a ler geliyor. Şimdi PUBG ile ilgili yeni gelişmeleri takip eden binlerce kişi haritadaki değişikliği merak ediyor. İşte PUBG'ye gelecek yeni özellikler...

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan PUBG'ye gelen güncellemeler PUBG meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Oyunun yeni güncellemesiyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

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