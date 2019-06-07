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  • 08.06.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:16

hangileri? işte , , , ...

hangileri? İşte , , , . En ucuz akıllı telefonlar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor. zammı sonrası ise en ucuz cep telefonları revaçta. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. 2019 yılında alınan kararla özel tüketim vergisi yüzde 25 artış gösterdi. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik.

Vatandaşlar ÖTV zamları sonrasında Haziran ayı içerisinde en ucuz cep telefonlarını piyasada takip ediyor. Haziran ayı itibari ile 1500 TL altı akıllı telefonları haberimizde sizler için hazırladık. Vatandaşların ceplerini yakmayacak olan bu telefonların pahalı telefonlardan da pek bir farkı yok. Tabii herkesin ihtiyaçları ve bu doğrultuda bütçeleri de farklı. Bu nedenle sizler için derlediğimiz 1500 TL altı en iyi telefonlar size fikir sahibi olmanız için yardımcı olacaktır. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik. Peki 2019 Haziran ayı 1500 TL altı akıllı telefonlar hangileri? İşte en ucuz cep telefonları Alcatel, Samsung, Huawei, Xiaomi ...

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HaberlerTeknoloji Haberleri1500 TL altı akıllı telefonlar hangileri? 2019 Haziran ayı işte en ucuz cep telefonları Alcatel, Samsung, Huawei, Xiaomi...
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