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  • 06.06.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 17:08

Instagram'a yeni özellik geliyor! Artık böyle görülecek

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Instagram'ın kullanıcıları şaşırtacak yeni özelliği ortaya çıktı. Değişim kiminin hoşuna gidecek, kiminin de gitmeyecek. Peki, bu özellik ne işe yarayacak? İşte o özellik...

En çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram yeni bir özellikle kullanıcılarını şaşırtacak. Artık profiliniz tamamen değişiyor.

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