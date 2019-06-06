Instagram'a yeni özellik geliyor! Artık böyle görülecek Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Instagram'ın kullanıcıları şaşırtacak yeni özelliği ortaya çıktı. Değişim kiminin hoşuna gidecek, kiminin de gitmeyecek. Peki, bu özellik ne işe yarayacak? İşte o özellik...

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