Instagram'a yeni özellik geliyor! Artık böyle görülecek

En çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram yeni bir özellikle kullanıcılarını şaşırtacak. Artık profiliniz tamamen değişiyor.
En çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram yeni bir özellikle kullanıcılarını şaşırtacak. Artık profiliniz tamamen değişiyor.
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