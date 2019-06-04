WhatsApp'ın yeni özelliği şoke etti! Milyonlarca Whatsapp mesajı siliniyor kullanıcılar şaşkına döndü. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp hakkında geçtiğimiz sene reklam döneminin başlayacağı iddia edilmişti. Ancak şirketin bir türlü nereden para kazandığı keşfedilemedi. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Geçen yıl yapılan duyurunun ardından WhatsApp reklam döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.