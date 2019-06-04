Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti. Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların hangi tarihte aktif olacağı belli oldu. Facebook'un kanatları altındaki WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda. Ancak şirketin bir türlü nereden para kazandığı keşfedilemedi.