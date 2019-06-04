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  • 05.06.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 17:19

'ın kullanıcıları kızdırdı

'ın şoke etti! Milyonlarca kullanıcılar şaşkına döndü. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp hakkında geçtiğimiz sene reklam döneminin başlayacağı iddia edilmişti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti. Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların hangi tarihte aktif olacağı belli oldu. Facebook'un kanatları altındaki WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda. Ancak şirketin bir türlü nereden para kazandığı keşfedilemedi.

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