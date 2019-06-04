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  • 05.06.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:28

Milyonlarca mesajı siliniyor kullanıcılar şaşkına döndü WhatsApp'ın kızdırdı

'ın şoke etti! Milyonlarca kullanıcılar şaşkına döndü. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp hakkında geçtiğimiz sene reklam döneminin başlayacağı iddia edilmişti. Ancak şirketin bir türlü nereden para kazandığı keşfedilemedi. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Geçen yıl yapılan duyurunun ardından WhatsApp reklam döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti. Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların hangi tarihte aktif olacağı belli oldu. Facebook'un kanatları altındaki WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda. Ancak şirketin bir türlü nereden para kazandığı keşfedilemedi. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz. WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Bundan sonra WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşıp,medya uygulamalarını paylaşabiliyorsunuz.

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