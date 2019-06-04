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  • 04.06.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 19:27

, Huawei konusunda bir karar vermedi! Trump ise...

Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace, ülkesinin 5G altyapısında ´in altyapısını kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı. D Başkanı 'ın, bu ülkeden özellikle 5G altyapısında Huawei ile ilişkilerini kesmesini talep edeceğini bildirdi.

Trump'tan Huawei baskısı!

Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace, ülkesinin 5G altyapısında ´in altyapısını kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı.

BBC Radyosu´na konuşan Wallace, ´nın tüm tarafları ile konuyu görüştükten sonra karar vereceğini söyledi ve ekledi:

"Hükümet henüz altyapı sistemi ile ilgili bir karar vermedi. Five Eyes (FVEY - Beş Göz; Avustralya, , , Birleşik Krallık ve D'den oluşan istihbarat anlaşması) müttefiklerimiz ve Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz."

May ile Trump'ın 'nin AB'den ayrılmasının ardından yapılacak bir ticaret anlaşmasını ve Çin telekom firması Huawei ürünlerinin ülkenin yeni 5G kablosuz iletişim ağında kullanılıp kullanılmamasını görüştüğü belirtildi.

İngiltere'de bulunan Başkanı 'ın, bu ülkeden özellikle 5G altyapısında Huawei ile ilişkilerini kesmesini talep edeceğini bildirdi.

"ANLAŞMAYA VARACAĞIZ"
ABD Başkanı, Çin telekom firması Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılması durumunda istihbarat paylaşımı kısıtlamasına gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Hayır, çünkü Huawei ve diğer konularda kesinlikle bir anlaşmaya varacağız. Harika bir istihbarat paylaşımı ilişkimiz var. Farklılıklarımız konusunda çözüme varacağız. Konuyu görüştük ve herhangi bir kısıtlama görmüyorum." yanıtını verdi.

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