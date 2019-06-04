ABD merkezli teknoloji devinin 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes için yolun sonuna gelindi. Apple dün gerçekleşen WWDC'de iTunes'a desteği keseceğini ve ardından tamamen devre dışı bırakılacağını duyurdu.

İTUNES YERİNE HANGİ UYGULAMA KULLANILACAK?

Aynı açıklamada iTunes'un görevini Müzik, TV ve Podcast uygulamalarının üstleneceği bilgisinin altı çizildi. iPod ile başlatılan ve sonraları piyasaya sürülen iPhone ile daha da bilinir hale gelen iTunes'un yerine TV+, Müzik, Podcast uygulamalarının kullanılacağı belirtildi.

YENİ PLATFORMDA HANGİ YAPIMLAR YER ALIYOR?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, online dizi ve film platformu Apple TV +'ı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Yeni platform bahar aylarında aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülkede hizmete girecek. İşte platformda yer alacak yapımlar...

Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)

Oprah Winfrey

The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)

See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)

Little America: Kumail Nanjiani (Antoloji)

Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.

Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles