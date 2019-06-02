Whatsapp milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir uygulama türüdür. Bu nedenle Whatsapp'ta meydana gelen en ufak güncelleme milyonları etkilemektedir. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer yeni özelliği ile değil gelmeyen bir özellik ile gündemde.