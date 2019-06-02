Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp gündemden düşmüyor. WhatsApp için bayahı bir süredir beklenen özellik ortadan kayboldu. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer yeni özelliği ile değil gelmeyen bir özellik ile gündemde. Zira WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan Android uygulamasından kaldırdı. Bu arada Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve Nisan ayı itibarıyla yeniden 'hortladı'. Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor. WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahele isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı.