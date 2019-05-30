WhatsApp'ın yeni özelliği güncellemesi milyonları sevindirdi! Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre ettiği yeni özellikleri ile gündemde. Yeni özelliklerden birincisi sayesinde Whatsapp'ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz.