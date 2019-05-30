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  • 30.05.2019 18:09
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 18:14

'ın yeni özelliği si milyonları sevindirdi! WhatsApp'a iki özellik birden geldi

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan iki yeni özelliği ile yeniden gündeme geldi. Whatsapp'ın leri milyonlarca kullanıcının yüzlerini güldürdü. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatApp kullanıcıları artık bu özellikleri kullanabilecek. Mevcut telefonunuz bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

WhatsApp'ın yeni özelliği güncellemesi milyonları sevindirdi! Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre ettiği yeni özellikleri ile gündemde. Yeni özelliklerden birincisi sayesinde Whatsapp'ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz.

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