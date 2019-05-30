Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp iki yeni özelliği ile yeniden gündeme geldi. Whatsapp'ın yeni özellikleri milyonlarca kullanıcının yüzlerini güldürdü. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatApp kullanıcıları artık bu özellikleri kullanabilecek. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.