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  • 31.05.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:57

'a iki özellik birden geldi - si milyonları sevindirdi!

'ın yeni özelliği si milyonları sevindirdi! Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre ettiği leri ile gündemde. Yeni özelliklerden birincisi sayesinde Whatsapp'ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz.

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp iki yeni özelliği ile yeniden gündeme geldi. Whatsapp'ın yeni özellikleri milyonlarca kullanıcının yüzlerini güldürdü. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatApp kullanıcıları artık bu özellikleri kullanabilecek. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

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