Google'dan AdSense hesabı olanlara gelen bilgilendirme mesajı şöyle:

Kullanıcıların reklamlara gösterdiği ilgiyi artırmanın en iyi yollarını ve reklamlarımızın nasıl performans gösterdiğini anlamak için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sonuç olarak biçimlerimiz sürekli güncelleniyor ve iyileştiriliyor. Sitelerinizde bu yeni reklam türlerinin gösterildiğini fark etmiş olabilirsiniz.

Reklamcılık ürünlerimizin modernleştirilmesi için sürekli yatırım yapmaya kararlıyız. Sonuç olarak daha önce kullandığınız veya yapılandırdığınız kimi AdSense özelliklerinde bazı önemli değişiklikler yapıyoruz. Reklamlar sekmeniz önümüzdeki haftalarda aşağıdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecek:



REKLAM BOYUTLARI

Reklam birimlerinin oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştırdık. Tüm reklam birimleri daha fazla performans ve esneklik sağlamak için, mobil cihazlarda ve masaüstünde farklı ekran boyutlarına uyum sağlamak üzere varsayılan olarak Duyarlı biçimde oluşturulacak. Daha fazla özelleştirmeye ihtiyacınız varsa özel boyutlu reklam birimleri oluşturmaya devam edebileceksiniz.



REKLAM TÜRLERİ

Kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek ve pazarda sahip olduğumuz reklam havuzunu tam olarak yansıtmak için daha zengin reklam biçimlerine geçiş yaparak, yalnızca metin içeren veya yalnızca görüntülü reklam birimlerini kullanımdan kaldırıyoruz. Sonuç olarak, hesabınızdaki "Yalnızca metin reklamlar" ve "Yalnızca görüntülü reklamlar" reklam birimleri artık "Görüntülü reklamlar" olarak adlandırılıyor ve 2019'un başından itibaren tüm reklam türlerini yayınlayacak şekilde güncellenecek.



METİN REKLAM STİLLERİ

"Metin ve görüntülü reklamlar" reklam birimleri için metin reklam stillerini kullanımdan kaldırıyoruz. Artık yeni reklam birimleriniz için reklam stilleri oluşturamayacaksınız. Yeni reklam birimleriniz Google tarafından optimize edilmiş metin reklam stiline sahip olacak. Bu özellik kullanımdan kaldırılırken, mevcut reklam stilleriniz de önümüzdeki aylarda Google tarafından optimize edilecek. Özelleştirme ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi için sitenizde yerel reklamları kullanabilirsiniz.



"HİÇ REKLAM YOKSA" SEÇENEĞİ BASİTLEŞTİRİLİYOR

Reklam ağımızın kalitesini ve güvenliğini artırmak, aynı zamanda AdSense ağına giren kötü amaçlı reklamların sayısını azaltmak için sürekli çalışıyoruz. Sonuç olarak "Hiç reklam yoksa" seçeneğini kaldırıyoruz. Bu seçenek yerine varsayılan olarak reklam alanı daraltılacak veya boş bir alan gösterilecek. Geçerli ayarınız bir renk veya başka bir URL ise bu ayar yakın zamanda güncellenecek ve yayınlanması durdurulacak.



DENEMELER

Yukarıdaki değişikliklerin sonucu olarak eski reklam birimi ayar denemelerini de kaldırıyoruz. Tüm etkin reklam birimi denemeleri önümüzdeki haftalarda durdurulacak. Buna bağlı olarak Raporlar sekmesindeki deneme raporu da kaldırılıyor. Kaldırılmayan deneme türleri için toplu metriklere, deneme bilgileri sayfasından ulaşmaya devam edebilirsiniz.



EŞZAMANLI KOD

AdSense hesabınızda reklam kodu türünüzü eşzamanlı olarak değiştirme seçeneği artık kullanılamayacak. Eşzamanlı reklam koduna ihtiyacınız varsa bu kılavuzu kullanarak reklam kodunuzu manuel olarak güncelleyebilirsiniz.