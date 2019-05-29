Whatsapp'ın çok tartışılan yeni özelliği nedir tarih verildi! En çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp'ın yeni yılda ekleyeceği özellikle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti. Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların aktif olacağı tarih açıklandı. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.