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  • 29.05.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 21:20

devi 'den 'ye karşı atak

devi , tahdit beyannamesinin ya aykırı ilan edilmesi istemi ile 'ta mahkemesinde dava açtı. Huawei açıklamasında, mahkemeden, tahdit beyannamesini anayasaya aykırı ilan etmesini isteyen bir dava açtığını, dün itibarıyla dava dilekçesinin Texas mahkemelerine sunulduğunu bildirdi.

Huawei'den ABD'ye karşı atak!

devi , tahdit beyannamesinin ya aykırı ilan edilmesi istemi ile 'ta mahkemesinde dava açtı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'li milletvekilleri geçen yaz Huawei'i hedef alan bir yargısız infaz yasası çıkardı. 2019 Ulusal Yetkilendirme Yasası, belirli Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyuyor; 'Federal kurumlar bunları tedarik edemez, federal müteahhitler kullanamaz ve federal kredi ve hibe alıcıları, Huawei ekipmanlarını satın almak i devlet fonlarını kullanamaz.'

Savunma sekreteri, makul bir şekilde inanıyorsa, Çin hükümetine ait olmaları, kontrol edilmeleri veya başka bir şekilde bağlı olmaları durumunda bu yargısız infaz diğer şirketler için de geçerli oluyor. Ancak bu ceza, doğrudan ve kalıcı olarak, temyiz veya itiraz hakkı olmadan yalnızca Huawei'e uygulanıyor."

Huawei açıklamasında, mahkemeden, tahdit beyannamesini anayasaya aykırı ilan etmesini isteyen bir dava açtığını, dün itibarıyla dava dilekçesinin Texas mahkemelerine sunulduğunu bildirdi.

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