Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 28.05.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 19:51

'ta yeni dönem! Çok tartışılan o özellik için tarih verildi

En çok kullanılan mesajlaşma programı olan 'ın yeni yılda ekleyeceği özellikle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti. Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların aktif olacağı tarih açıklandı.

Whatsapp'tan kullanıcıları kızdıracak karar!

Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan 'ta reklamların aktif olacağı tarih açıklandı. WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda yer alıyor. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

TARİH VERİLDİ

Geçen yıl yapılan duyurunun ardından döneminin başlayacağı tarih belli oldu. WhatsApp, 2020 yılından itibaren uygulama içinde reklam almaya başlayacak. Artık uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Facebook, WhatsApp için para kazanma yollarını ararken, geçen yıl uygulamaya reklam vermeyi planladığını açıkladı. WhatsApp reklam planları Hollanda'da düzenlenen Facebook Pazarlama Zirvesi'nde yapılan bir sunumda ortaya çıktı. Bu sunum sonrasında Twitter'da paylaşıldı.

REKLAMLAR NASIL OLACAK?

Paylaşılan fotoğraflara göre, reklamlar Instagram Hikayeleri arasına yerleştirilen reklamlar gibi görüntülenecek. WhatsApp Durum kısmında görünecek olan reklamlar, eğer çok fazla bu kısmı kullanmıyorsanız sizi rahatsız etmeyecektir.

Bu yüzden reklam tasarımının çok fazla rahatsız edici olmadığı düşünülüyor. Yani, kullanıcılar herhangi bir reklam kesintisi olmadan uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsapp'ta yeni dönem! Çok tartışılan o özellik için tarih verildi
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri