Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ta reklamların aktif olacağı tarih açıklandı. WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda yer alıyor. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

TARİH VERİLDİ

Geçen yıl yapılan duyurunun ardından WhatsApp reklam döneminin başlayacağı tarih belli oldu. WhatsApp, 2020 yılından itibaren uygulama içinde reklam almaya başlayacak. Artık uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI



Facebook, WhatsApp için para kazanma yollarını ararken, geçen yıl uygulamaya reklam vermeyi planladığını açıkladı. WhatsApp reklam planları Hollanda'da düzenlenen Facebook Pazarlama Zirvesi'nde yapılan bir sunumda ortaya çıktı. Bu sunum sonrasında Twitter'da paylaşıldı.

REKLAMLAR NASIL OLACAK?



Paylaşılan fotoğraflara göre, reklamlar Instagram Hikayeleri arasına yerleştirilen reklamlar gibi görüntülenecek. WhatsApp Durum kısmında görünecek olan reklamlar, eğer çok fazla bu kısmı kullanmıyorsanız sizi rahatsız etmeyecektir.

Bu yüzden reklam tasarımının çok fazla rahatsız edici olmadığı düşünülüyor. Yani, kullanıcılar herhangi bir reklam kesintisi olmadan uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.