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  • 29.05.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:31

mı sonrası ! 2019 1500 TL altı lar hangileri?

En ucuz lar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor. mı sonrası ise revaçta. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. Peki yapılan bu ÖTV zamları akıllı larını nasıl etkiledi? İşte 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar ve markaları

ÖTV zamları ile birlikte zamlanan cep telefonları vatandaşların belini büktü. Mayıs ayı itibari ile 1500 TL altı akıllı telefonları haberimizde sizler için hazırladık. Vatandaşların ceplerini yakmayacak olan bu telefonların pahalı telefonlardan da pek bir farkı yok. Tabii herkesin ihtiyaçları ve bu doğrultuda bütçeleri de farklı. Bu nedenle sizler için derlediğimiz 1500 TL altı en iyi telefonlar size fikir sahibi olmanız için yardımcı olacaktır. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik. Peki Mayıs ayı 2019 1500 TL altı akıllı telefonlar hangileri? ÖTV zammı sonrası en ucuz cep telefonları haberimizde

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