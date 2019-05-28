En ucuz akıllı telefonlar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor. ÖTV zammı sonrası ise en ucuz cep telefonları revaçta. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. Peki yapılan bu ÖTV zamları akıllı telefon fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar ve markaları