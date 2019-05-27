2019 bayram kampanyaları: Teknosa, MediaMarkt, Vatan Bilgisayar, İstanbul Bilişim, Gittigidiyor bayram indirimleri. Bayrama sayılı günler kala teknoloji perakendecileri telefondan fırına, klimadan bilgisayarlara kadar hemen her çeşit üründe yüzde 50'ye varan indirim başlattı. Eşine ve dostuna hediye almak isteyenler için iyi bir fırsat olan bu süreçte, bir cihaz almadan en az 5 mağazayı incelemede fayda var. Çünkü aynı ürün bir başka yerde 1000 lirayı aşan farkla satılabiliyor.

Teknosa: 'Tupturuncu' kampanyasıyla TV ve hoparlörlerde yüzde 25'e, kulaklıklarda yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca HP AMD A9 notebook yüzde 20 indirimle 2999 liraya, iPhone7 Plus 32 GB akıllı telefon da 3999 liraya satılıyor. Samsung Galaxy A20 akıllı telefon alanlar ise 299 lira değerinde Preo RQ77-21 model drone'a 1 liraya sahip olabiliyor.

MediaMarkt: 30 Mayıs'a kadar sürdüreceği 'Koş Koş Günleri' kapsamında 12 aya varan taksit seçeneğiyle 32 GB'lık iPhone 7'yi 3 bin 299 liradan, 64 GB'lık 8 Plus'ı 5 bin 799 liradan, 64GB'lık Samsung A50'yi 2 bin 699 liradan Huawei Mate 20 Lite'i 2 bin 699 liradan, CASPER Via A3'ü ise 1899 liradan satışa sundu.

Vatan Bilgisayar: 31 Mayıs'a kadar 3500 TL ve altı seçili cep telefonlarında peşin fiyatına faizsiz 12 aya kadar taksit fırsatı sunuyor. Aynı tarihe kadar 'eski telefonu getir yenisini al' kampanyası da başlatan Vatan, bu kapsamda ikinci el iphone X'i 3390 TL'den, 8 Plus'ı 2530 TL'den iPhone 7 serisini 1568 TL'den, Galaxy S9'u 2203 TL'den, Note 8'i 1928 TL'den satın alıyor.

İstanbul Bilişim: 30 Mayıs'a kadar düzenlenen kampanya kapsamında; LG S3 Klima 3800 liradan 2900 liraya, Ferre 6 LD ankastre fırın 1690 liradan 1130 liraya, Delonghi kahve makinesi 3600 liradan 2700 liraya, Tefal buharlı ütü 500 liradan 307 liraya, Fakir otomatik çay makinesi Violet 525 liradan 400 liraya düştü. Telefon tarafında ise Huawei Mate 20 lite 3348 liradan 2359 liraya, Samsung Galaxy C9 Pro 3545 liradan 2699 liraya, iphone 7 plus 5220 liradan 4139 liraya indi.

Gittigidiyor: GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, "Ramazan'ın sonuna kadar kullanıcılarımızı yeni kampanyalarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu dönemde belirgin biçimde ön plana çıkan süpermarket kategorisinde indirim oranının yüzde 50'ye vardığı yeni kampanyalar yapacağız. Ayrıca, bayram seyahatleri öncesinde talebin arttığı oto lastiği ve aksesuarları kategorisinde de yüzde 35'e varan indirimler sunan kampanyamız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

2019 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Oruç ibadetinin idrak edilmesinden sonra Ramazan Bayramı, 3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günlerine denk gelecek.

* 2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN

2019 Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Pazar günü. (Kadir gecesi Ramazan ayının son gününden birinde yer almaktadır. Tahmini gündür.)

3 Haziran 2019 Perşembe günü (Ramazan) arefe günüdür.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

Ramazan Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih netleşti.

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

1. Günü 4 Haziran 2019 Salı

2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba

3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.