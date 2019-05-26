Whatsapp milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir uygulama türüdür. Bu nedenle Whatsapp'ta meydana gelen en ufak güncelleme milyonları etkilemektedir. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer yeni özelliği ile değil gelmeyen bir özellik ile gündemde. Zira WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı karanlık modu hiçbir açıklama yapmadan Android uygulamasından kaldırdı. Daha önce test görüntülerine ait görselleri ortaya çıkan WhatsApp karanlık modu, son yayınlanan 2.19.123 güncellemesi ile birlikte Android uygulamasından tamamen kaldırılmış durumda. Peki WhatsApp'ın gizli tehlikesi nedir? WhatsApp hangi özelliğini kaldırdı! İşte tüm detaylar