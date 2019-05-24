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  • 24.05.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 15:54

'ın yeni (si) özelliği nedir, çok konuşulacak! Artık Whatsapp kullanırken...

devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması , platforma entegre etmeye hazırlandığı leri ile gündemde. WhatsApp, sürümü için 2.19.151 sini yayınladı ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak iki yeni özelliğin ipuçlarını verdi. Mevcut telefonunuz bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

WhatsApp'ın yeni (güncellemesi) özelliği nedir? 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatsApp kullanıcılarını iki yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikleri ile gündemde. Bu arada WhatsApp'ın böylesine yüksek bir kitleye sahip olmasının sebeplerinden biri tamamen reklamsız bir uygulama olması. Oldukça beğenilen bu özellikte sona geliniyor, reklamsız Whatsapp dönemi kapanıyor. Facebook Pazarlama Zirvesinde ise WhatsApp'ın reklam dönemine geçeceğine dair görüntüler ortaya çıktı.

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