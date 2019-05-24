WhatsApp'ın yeni (güncellemesi) özelliği nedir? 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanına sahip olan WhatsApp kullanıcılarını iki yeni özelliği sunmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikleri ile gündemde. Bu arada WhatsApp'ın böylesine yüksek bir kitleye sahip olmasının sebeplerinden biri tamamen reklamsız bir uygulama olması. Oldukça beğenilen bu özellikte sona geliniyor, reklamsız Whatsapp dönemi kapanıyor. Facebook Pazarlama Zirvesinde ise WhatsApp'ın reklam dönemine geçeceğine dair görüntüler ortaya çıktı.