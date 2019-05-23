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  • 23.05.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 18:26

'tan kullanıcıları kızdıracak karar! O özellik 2020'den itibaren aktif olacak

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma programı 'ın yeni yılda ekleyeceği özellik kullanıcıları şaşırtacak. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a alma hedefinin olduğu ifade edilmişti. Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların aktif olacağı tarih açıklandı.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda yer alıyor. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

BELLİ KISIMLARDA REKLAMLAR GÖRECEĞİZ

Geçen yıl yapılan duyurunun ardından WhatsApp reklam döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.

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