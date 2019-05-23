Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp uzun yıllardır hayatımızda yer alıyor. Zaman zaman uygulamanın paralı olabileceği konuşulsa da bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.
BELLİ KISIMLARDA REKLAMLAR GÖRECEĞİZ
Geçen yıl yapılan duyurunun ardından WhatsApp reklam döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Uygulamanın belirli kısımlarında reklamlar göreceğiz.
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