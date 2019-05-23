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  • 23.05.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 19:40

'de yeni dönem: Merakla beklenen özellik bugün 'de aktif oldu!

Dönemin en popüler oyunlarından olan ’nin ücretsiz sürümü , ’de resmen kullanıma açıldı. Peki PUBG Lite nasıl indirilir ve sistem özellikleri nedir? İşte milyonlarca oyun severin merakle beklediği PUBG Lite’ın özellikleri ve sistem gereksinimleri…

Dönemin en popüler oyunlarından olan Player Unknown's Battle Grounds'un (PUBG) ücretsiz sürümü PUBG Lite resmi olarak Türkiye'de oynanabilir hale geldi. 9 Mayıs'ta PUBG Lite'ın Türkiye ön kayıt sürecini başlatan PUBG Corp, oyunu 21-22 Mayıs tarihlerinde ön indirmeye açmıştı.

Yüzbinlerce oyun sever tarafından kayıt yaptırılan PUBG Lite'ın Türkiye'ye girişiyle ilgili olarak PUBG'den yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs'a kadar ön kayıt yaptırarak, oyun içi yeni sürpriz eşyalar kazanan oyun severler, e-postalarına gelen ürün kuponlarını bugünden itibaren oyuna giriş yaparak kullanabilecekler.

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