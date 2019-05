Ücretsiz Sims 4 nasıl indirilir? Sevilen oyun serisi The Sims 4'ün ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduğunun açıklanmasının ardından internette konu hakkında birçok araştırma yapılıyor. Ücretsiz Sims 4 nasıl indirilir, ne zaman kadar ücretsiz oynanabilir, Sims 4 bedava mı oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki ücretsiz Sims 4 nasıl indirilir? The Sims 4 bedava mı? Maxis ve The Sims Studio tarafından geliştirilen oyun, Electronic Arts tarafından 2014 yılında yayınlandı. The Sims 4, başta PC olmak üzere Xbox One ve MacOS gibi geniş platform desteğine sayesinde beğeni kazanıyor.



ÜCRETSİZ SİMS 4 NASIL İNDİRİLİR?

Sims oyunları hayranıysanız Electronic Arts'tan sizler için güzel bir haber var. 28 Mayıs tarihine kadar Origin üzerinden The Sims 4'ün temel paketini ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Oyun, Mac ve Windows bilgisayarlar için indirilebilir durumda. Ayrıca oyunun Digital Deluxe sürümünü de 49,99 dolardan satın alabilirsiniz.

Gerçek hayatta yapmak istediğiniz hemen hemen her şeyi yapmanıza olanak tanıyan Sims 4, geniş açık dünyası ve geliştirilebilir yapısı ile dünyanın en çok hayran kitlesine sahip oyunlarından biri konumunda. Oyunun en büyük avantajı, yalnızca erkekler değil kadınlar tarafından da takip edilmesi olarak gösterilebilir.

THE SİMS 4'Ü NASIL ÜCRETSİZ EDİNİRİM?

Oyunu Origin kütüphanenize eklemek için ilk olarak Origin sayfasına buradan gidebilirsiniz. Origin'in ana sayfasında karşınıza çıkan The Sims 4 ekranında Get it Now (Şimdi Al) butonuna tıklayarak oyunun satın alma sayfasına geldikten sonra Get it Free (Ücretsiz olarak al) butonuna tıklayın.

270 TL değerindeki The Sims 4 kısa süreliğine ücretsiz oldu!

The Sims 4, serinin önceki oyunları gibi piyasaya çıktığında uzun süre en çok satanlar listesinden düşmedi. Sanal dünyada insan oluşturma ve kontrol etme gücünü sonuna kadar sunmayı hedefleyen, oyunda gerçek dünyada yapmak istediğiniz şeyleri bir karakteri yöneterek yapabiliyorsunuz.