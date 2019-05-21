WhatsApp'tan milyonları sevindiren adım! WhatsApp hangi telefonlara geri dönüyor? Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir adım attı. WABetaInfo'nun şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, WhatsApp, Windows 10 için UWP uyumlu bir uygulama geliştiriyor. Söz konusu proje sonuçlandığında WhatsApp'ın Windows 10 Mobile telefonlara geri dönüşü mümkün olabilir. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.