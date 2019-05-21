PUBG Lite bilgisayar oyunu Türkiye'de merakla bekleniyor. Düşük performanslı bilgisayarlar için ayarlanan PUBG Lite oyununun çıkış tarihi araştırılıyordu. Oyunseverlerin yakından takip ettiği PUBG Lite'ın çıkış tarihi belli oldu. Peki, PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? PUBG Lite ne zaman çıkacak? PUBG Lite sistem gereksinimleri neler? İşte merak edilen tüm her şey...

PUBG Lite'ın Türkiye çıkış tarihi belli oldu. Oyunseverler merakla çıkış tarihini bekliyor. Yazımızda PUBG Lite ile ilgili merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz.