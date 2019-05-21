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  • 21.05.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 15:21

Tarih belli oldu! Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sistem gereksinimleri neler?

Son zamanlarda popülaritesi artan PUBG oyununun Lite sürümü için bekleyiş sürüyor. PUBG oyunu Lite sürümü ile birlikte artık performansı düşük bilgisayarlarda da oynanabilecek. Türkiye'de ne zaman çıkacağı merak edilen 'ın çıkış tarihi belli oldu. Peki, PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? neler?

PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek?

PUBG Lite bilgisayar oyunu Türkiye'de merakla bekleniyor. Düşük performanslı bilgisayarlar için ayarlanan PUBG Lite oyununun çıkış tarihi araştırılıyordu. Oyunseverlerin yakından takip ettiği PUBG Lite'ın çıkış tarihi belli oldu. Peki, PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? PUBG Lite ne zaman çıkacak? PUBG Lite sistem gereksinimleri neler? İşte merak edilen tüm her şey...

PUBG Lite'ın Türkiye çıkış tarihi belli oldu. Oyunseverler merakla çıkış tarihini bekliyor. Yazımızda PUBG Lite ile ilgili merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz.

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