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  • 22.05.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 09:47

mı sonrası ! İşte Mayıs ayı 2019 alınabilecek lar hangileri?

En ucuz lar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediyor. mı sonrası ise revaçta. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. Peki yapılan bu ÖTV zamları akıllı telefon fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte alınabilecek akıllı telefonlar ve markaları

ÖTV oranlarının büyük ölçüde artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle bireyler en ucuz akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtını arıyor. İşte en uygun fiyatlarla satın alınabilecek akıllı telefonlar. Mayıs ayında 1500 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda bütçesi 1500 TL olanlar için kısa bir liste hazırladık. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik. İşte 2019 Mayıs ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonları ile 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonları derledik

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HaberlerTeknoloji HaberleriÖTV zammı sonrası en ucuz cep telefonları! İşte Mayıs ayı 2019 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri?
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