ÖTV oranlarının büyük ölçüde artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle bireyler en ucuz akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtını arıyor. İşte en uygun fiyatlarla satın alınabilecek akıllı telefonlar. Mayıs ayında 1500 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu yazımızda bütçesi 1500 TL olanlar için kısa bir liste hazırladık. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik. İşte 2019 Mayıs ayı ÖTV sonrası en ucuz cep telefonları ile 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonları derledik