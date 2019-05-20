Facebook'un bünyesindeki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, platformun desteği keseceği iOS ve Android telefonları açıklamış durumda. WhatsApp, Android 2.3.5 ve iOS 7'den daha eski işletim sistemlerinde Şubat 2020'den itibaren çalışmayacak.