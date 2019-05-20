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  • 20.05.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 21:59

'tan şaşırtan karar: O telefonlara destek kesilecek!

Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması 'ın kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atacağı konuşuluyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın desteği keseceği telefonlar açıklandı. Şimdi teknoloji meraklıları WhatsApp'ın erişimini keseceği telefonları araştırıyor.

Facebook'un bünyesindeki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, platformun desteği keseceği iOS ve Android telefonları açıklamış durumda. WhatsApp, Android 2.3.5 ve iOS 7'den daha eski işletim sistemlerinde Şubat 2020'den itibaren çalışmayacak.

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