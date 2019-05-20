Huawei Google anlaşması nedir? Yaşanan son dakika gelişmesiyle Google'ın Huawei ile olan işbirliğini sonlandırması gündeme bomba gibi düştü. ABD'nin Huawei'yi ticari kara listeye almasının ardından ortaya çıkan bu karar Huawei kullanıcılarını üzerken internette de konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Huawei Google anlaşması nedir? Huawei telefonlara güncelleme yasağı mı geldi? Google-Huawei anlaşması bitti mi? Android İşletim Sistemi'nin geliştiricisi Google ile Çinli teknoloji şirketi Huawei arasındaki iş birliğinde kritik gelişme yaşandı. Google'ın ABD'nin kara listeye aldığı Huawei ile yaptığı bazı işleri askıya aldı. Reuters haber ajansı, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Google'ın ABD'nin yeni ticaret kuralları nedeniyle Huawei ile bazı ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

HUAWEİ GOOGLE ANLAŞMASI NEDİR?

Android İşletim Sistemi'nin geliştiricisi Google ile Çinli teknoloji şirketi Huawei arasındaki iş birliğinde kritik gelişme yaşandı. Google'ın ABD'nin kara listeye aldığı Huawei ile yaptığı bazı işleri askıya aldı. Reuters haber ajansı, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Google'ın ABD'nin yeni ticaret kuralları nedeniyle Huawei ile bazı ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

The Guardian'ın haberine göre, Google şirketinden yapılan açıklamada, şirketin ABD Başkanı Donald Trump'ın emirlerine uyduğu ve sürecin yansımalarının takip edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Huawei cihazlarından "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Huawei sadece Android'in genel sürümünü kullanabilecek. Huawei akıllı telefonlarından Play Store, Youtube, Gmail gibi tescilli Google uygulamalarına erişim sağlanamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Ticari kara listeye Huawei de eklenmişti.

HUAWEI'DEN AÇIKLAMA

Huawei'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huawei Android'in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Android'in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır. HUAWEI, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm HUAWEI ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir. Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz."

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada Washington yönetiminin Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye getirdiği yasağın ardından alınacak önlemler için "bekleyin ve görün" uyarısı yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang'ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanlığı'nın ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını koruma amacıyla ABD'li şirketlerin Huawei ile çalışmasını yasaklamasının ardından geldi.



Bunun yanında ABD merkezli teknoloji şirketi Google, hizmetlerinin Huawei cihazlarında yasaklanacağını açıkladı. Google'dan yapılan açıklamada şirketin Ticaret Bakanlığı kararına uyması gerektiği belirtilirken, mevcut Huawei kullanıcılarının "Google Play ve Google Play Protect" gibi hizmetleri kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Ek olarak medyada yer alan bazı haberlerde Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies'in Huawei'ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edildi. ABD merkezli çip üreticileri Intel ve Qualcomm'un da Washington'ın kararı üzerine Huawei'ye yazılım ve ürün göndermeyi bıraktığı belirtildi.

HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Android platformuna ait Twitter hesabından konuyla ilgili Huawei kullanıcılarına bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD hükümetinin tüm taleplerine uyacağımızı temin etmekle birlikte, Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetler mevcut Huawei cihazlarında çalışmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HUAWEİ'YE SIRTINI MI DÖNÜYOR?

Haberde, Google'ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei'yle olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacakları kaydedildi.

Google ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin kararı, ABD hükümetinin perşembe günü telekom ekipmanlarını dış ticaret yasağı listesine eklemesinin ardından gerçekleşirken, yine ABD hükümeti tarafından yabancı rakiplerin teknolojileri ve servislerinin engellenmesi kapsamında "Ulusal ekonomik acil durum" ilan edilmişti.

KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ ÜRETİYOR

Geçtiğimiz dönemde Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirmek için ilk adımı atmıştı. Google'ın aldığı bu karar sonrası firmanın bu projeye hız verebileceği belirtliyor.

Daha önce Samsung ve Nokia gibi şirketler kendini işletim sistemlerini çıkarmış fakat başarılı olamamıştı.

TİCARET SAVAŞI BİRİNCİ YILINI GERİDE BIRAKTI

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere mayıs ayı başında ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD'li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, 11 Mayıs'ta 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkmasına tepki göstererek, "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasını yapmıştı.

HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ NEDİR?

Huawei Ürün Başkan Yardımcısı Bruce Lee, Weibo üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Lee, Android'e alternatif işletim sisteminin 'geliştirilme aşamasında' olduğunu belirtti.

Daha önce gelen sızıntılar, yeni işletim sisteminin 'Kirin İşletim Sistemi, KirinOS' olarak adlandırılacağını iddia etmişti. Söz konusu işletim sistemi, yine iddialara göre yalnızca Huawei marka cihazlarda kullanılacak. Şimdilik biraz erken olsa da, Huawei'nin yeni işletim sistemi yaz aylarında karşımıza çıkabilir



Lee yaptığı açıklamada, bu geliştirmenin şu an için yalnızca bir 'b planı' olduğunu söyledi. Olası bir ambargoya karşı geliştirilen işletim sistemi, herhangi bir sorun yaşanmadığı sürece muhtemelen kenarda bekleyecek. Lee, şu an için Google ekosistemi ile çalışmayı tercih ettiklerini de ekledi.

Huawei yazılım dışında donanımsal bazı bileşenlerini de kendisi üreten bir marka. Huawei şirketine bağlı olan HiSilicon, şirketin akıllı telefon ve tabletlerine yönelik işlemciler geliştiriyor. Son zamanlarda Kirin işlemcilerin, Snapdragon işlemcilerle bir yarış içinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Huawei'nin son zamanlarda attığı adımlara bakarsak, şirketin tıpkı Google ve Apple gibi kendi ekosistemini oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak Android'in geniş desteğinin yanında, Huawei'nin kendi işletim sisteminin ne kadar başarılı olacağını tahmin etmek epey zor.

Huawei'yi kim kurdu?

Aslında markayı diğer elektronik alternatiflerine göre daha az duymamıza rağmen çelişkili bir şekilde Huawei isminin geçmişi epey gerilere uzanmaktadır. Ülkemizdeki durumunu ise akıllı Huawei'nin Türkiye pazarına bir ihtimal daha az önem vermiş olmasına ve akıllı telefon rekabetinde diğer üreticilere göre biraz geri kalmasına bağlayabiliriz.

Neyse; biz her şeyden önce kısaca Huawei markasının doğuşunu ele alalım. Bunun için yeni yeni gelişmekte ve kalkınmakta olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitmemiz gerekiyor. O sıralarda tüm ülkeyi büyük bir sanayileşme ve kalkınma furyasına sokan hükümet yetkilileri; eskilerden kalan yetersiz olanaklara sahip telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de değiştirme kararı almışlar; bu yönde hizmet verebilecek olan şirketlere çeşitli teşvik paketleri hazırlanışlardır. İşte tam da böyle bir ortamdayken Huawei markası; 1987 yılında Çinli bir mühendis olan Ren Zhengfei tarafından kurulmuştur.